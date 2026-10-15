¿Más Lluvias en la CDMX? Así Estará el Clima Mañana Viernes, Según Aviso de Conagua

México se enfrentará a los efectos de varios fenómenos meteorológicos los siguientes días, entre ellos el huracán Trudy, la tormenta Simon, el frente frío número 2 y varios canales de baja presión, que ocasionarán lluvias de diversa intensidad en varias regiones del territorio nacional.

Ante ello, en N+ te informamos si las afectaciones alcanzarán a la Ciudad de México (CDMX) mañana 16 de octubre, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, advirtió que la capital mexicana sufrirá lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Aquí te compartimos detalles del clima previsto para el viernes, para que tomes previsiones y las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

¿Cómo estará el clima mañana en CDMX?

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que un canal de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias en la capital mexicana y la zona metropolitana.

Los canales de baja presión, de acuerdo con información de Protección Civil, son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

En ese marco, el SMN detalló que mañana se prevé en la CDMX cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla.

Por la mañana, previó ambiente fresco y frío en zonas altas, y durante la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), las cuales “podrían estar acompañadas con descargas eléctricas”.

Además, previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Así como viento del este y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX compartió detalles del pronóstico del tiempo las primeras horas del viernes, de las 00:00 a las 09:00 horas. En ese periodo descartó lluvias y previó ambiente nublado.

Detalle del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del 16 de octubre:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo nublado y vientos de 15 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 50 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB