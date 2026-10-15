Pronóstico del tiempo

¿Más Lluvias en la CDMX? Así Estará el Clima Mañana Viernes, Según Aviso de Conagua

La Conagua brinda detalles de las condiciones meteorológicas previstas para la capital mexicana el 16 de octubre

Personas usan paraguas para protegerse de las lluvias en CDMX el 4 de octubre de 2026. Foto: CuartoscuroPersonas usan paraguas para protegerse de las lluvias en CDMX el 4 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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