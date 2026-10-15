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Ruta y Fuerza de Ciclones Trudy y Simon Pueden Cambiar: PC Pide Estar Alerta

Autoridades advierten sobre los efectos de distintos fenómenos meteorológicos en el país

Afectaciones de Simon en Armería, Colima, el 11 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroAfectaciones de Simon en Armería, Colima, el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro
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Advierten por Cambios de Trudy y Simon: Protección Civil Pide Estar Alerta a Ruta y Fuerza de los Ciclones | N+