Ruta y Fuerza de Ciclones Trudy y Simon Pueden Cambiar: PC Pide Estar Alerta

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a extremar las alertas por la interacción de múltiples fenómenos meteorológicos que ocasionarán un clima adverso en varias regiones del país, entre ellos el huracán Trudy, la tormenta tropical Simon y el frente frío número 2.

Respecto a los ciclones tropicales, que se localizan en el Pacífico mexicano, advirtió que toda información meteorológica representa un pronóstico sujeto a un margen de error inherente a la atmósfera.

Por ello, advirtió que “las trayectorias e intensidades de los sistemas pueden registrar variaciones y hacen necesario mantenerse informado de manera permanente”.

Efectos de Trudy y Simon

La dependencia advirtió que en el sur del país, la amplia circulación del huracán Trudy propiciará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambas entidades.

A las 09:00 horas, el ciclón se ubicó a 460 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 715 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Por otra parte, la CNPC expuso que la tormenta tropical Simon continuará frente a la costa de Jalisco mientras se debilita de manera gradual.

Esta mañana, se ubicó a 285 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 450 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Actualmente se encuentra estacionaria frente a las costas del Pacífico central mexicano, pero comenzará a desplazarse hacia el noroeste la noche de hoy.

Frente frío 2 y otros sistemas

Además de Trudy y Simon, la CNPC alertó el frente frío número 2, reforzado por una masa de aire polar, una vaguada en altura y una circulación ciclónica, generará lluvias intensas en Chihuahua y Coahuila, fuertes en Tamaulipas, chubascos en Nuevo León y precipitaciones aisladas en Sonora.

Además, provocará rachas de viento de hasta 100 km/h en Sonora, Chihuahua y Coahuila, con probabilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y norte de Coahuila, además de un descenso marcado en la temperatura.

Asimismo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el Golfo de México ocasionará lluvias muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo, y fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras que otro canal de baja presión en el occidente y centro del territorio nacional, combinado con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, provocará lluvias intensas en Durango; muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán; fuertes en Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Ante ello, la dependencia, dio a conocer que redobló acciones operativas en los municipios costeros del Pacífico para salvaguardar a la población.

Recomendaciones

De igual manera, exhortó a la población a continuar aplicando medidas preventivas, como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y corrientes de agua desbordadas debido a que la fuerza del caudal podría arrastrar personas y vehículos.

En caso de habitar cerca de laderas, cerros o zonas de riesgo, pidió mantenerse alerta ante cualquier movimiento de terreno, caída de piedras o sonidos inusuales, y atender el llamado de evacuación hacia un refugio temporal si la autoridad lo determina.

En áreas urbanas o rurales propensas a anegamientos, recomendó buscar refugio en sitios elevados y seguros, interrumpir el suministro eléctrico general y evitar permanecer en sótanos o zonas bajas.

“Si se reside en las inmediaciones de la franja costera o playas bajo efectos de oleaje elevado, mantenerse alejado del litoral, suspender actividades acuáticas, recreativas y de navegación, y resguardar las embarcaciones siguiendo estrictamente las instrucciones de la capitanía de puerto”, agregó.

Otra de las recomendaciones de la CNPC fue contar con una mochila de emergencia con documentos oficiales resguardados en bolsas plásticas, linterna, radio de pilas, agua embotellada y un botiquín de primeros auxilios.

SPB