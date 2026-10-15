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Se Esperan Lluvias Fuertes y Rachas de Viento en 24 Estados en México

Las autoridades además alertaron por oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca a causa del ciclón tropical Trudy; mientras que Simon seguirá causando precipitaciones en el occidente

Un auto avanza en medio de una inundación en Calimaya, Estado de MéxicoUn auto avanza en medio de una inundación en Calimaya, Estado de México. Foto: Cuartoscuro
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