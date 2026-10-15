Se Esperan Lluvias Fuertes y Rachas de Viento en 24 Estados en México

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el norte y noreste, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Además, fuertes rachas de viento en el noroeste y norte del país, con probabilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y norte de Coahuila.

Se prevé que una masa de aire polar refuerce al frente frío, ocasionando viento de componente norte con rachas de hasta 100 km/h en Chihuahua y Durango, así como un descenso en las temperaturas en el norte de México.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

A su vez, la entrada de humedad generada por el ciclón tropical Trudy al sur de la costa de Guerrero, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste mexicano, además de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.

También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Finalmente, se espera que el ciclón tropical Simon continúe frente a la costa de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de dicha región.

Este jueves, se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (noreste, este y sur), Coahuila (noroeste y oeste), Durango (norte) y Oaxaca (noreste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste, centro y sur), Guerrero (oeste, sur y este), Chiapas (norte y centro) y Quintana Roo (norte, este y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Tamaulipas (este y sureste), San Luis Potosí (este), Colima, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Hidalgo (norte), Tabasco (oeste), Campeche (oeste) y Yucatán (oeste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Sonora.

En cuanto a las temperaturas máximas en el país, en algunos estados los termómetros alcanzarán los 40 grados Celsius:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Veracruz.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en el Valle de México, se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Con información de Conagua

ICM