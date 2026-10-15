Piden No Usar Agua del Arroyo Afectado por Derrame de Hidrocarburo en Veracruz

Tras la presencia de hidrocarburo en el Arroyo Chacalapa, ubicado entre los límites de Jáltipan y Chinameca al sur de Veracruz, autoridades de Chinameca a través de un comunicado informaron la población sobre las medidas preventivas a tomar.

Entre ellas, evitar el consumo, extracción y uso del agua proveniente del arroyo afectado, y mantenerse atentos a cualquier información oficial, toda vez que se buscará llevar a cabo acciones de saneamiento de manera oportuna.

Cabe recordar que desde el día martes 13 de octubre, pobladores observaron manchas de petróleo crudo en el Arroyo Chacalapa, desconociéndose aún el origen de este nuevo derrame en la zona sur, toda vez que Pemex no ha emitido información sobre este hecho.

Se presume que son más de seis kilómetros del arroyo Chacalapa que están contaminados por el derrame de hidrocarburo, afectando a los pescadores de la zona.