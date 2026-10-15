Medio Ambiente

Piden No Usar Agua del Arroyo Afectado por Derrame de Hidrocarburo en Veracruz

El ayuntamiento emitió algunas recomendaciones mientras se prevén trabajos para retirar los residuos y atender la afectación ambiental

Tras el derrame de hidrocarburo en el Arroyo Chacalapa, piden a la población a no usar su aguaTras el derrame de hidrocarburo en el Arroyo Chacalapa, piden a la población a no usar su agua. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades piden no consumir agua del arroyo Chacalapa tras derrame de hidrocarburo. Se trabaja en la limpieza del arroyo

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+