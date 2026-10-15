Medio Ambiente

Colocan Boyas Fronterizas en el Río Bravo Cerca de los Puentes Internacionales

Estas acciones mantienen preocupación en Laredo, porque su instalación puede afectar la navegación, la seguridad y las relaciones con México

Colocan Boyas Fronterizas en el Río Bravo Cerca de los Puentes InternacionalesColocan Boyas Fronterizas en el Río Bravo Cerca de los Puentes Internacionales. Foto: N+

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Instalan boyas en el Río Bravo cerca de Laredo. Buscan frenar cruces migratorios, pero surgen preocupaciones por seguridad y medio ambiente.

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