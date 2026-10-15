Persecución por Tráiler Robado en Arco Norte Termina En Balacera y Choque de Patrulla

Una persecución policiaca se registró sobre la autopista Arco Norte, luego de que elementos de seguridad intentaran detener al conductor de un tráiler que presuntamente había sido robado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Los primeros reportes señalan que, tras recibir el aviso del robo, los cuerpos de seguridad iniciaron la movilización para localizar la unidad. Durante el seguimiento, se presume que el conductor abrió fuego contra las patrullas, lo que habría provocado que una de ellas chocara.

Un video difundido en redes sociales muestra a más de una decena de unidades policiales rodeando el tráiler, que fue interceptado a la altura de Ajoloapan, en el Estado de México.

En las imágenes también se observa una larga fila de vehículos sobre la vialidad, debido a las afectaciones al tránsito ocasionadas por el operativo y la persecución.

Al lugar del choque acudieron servicios de emergencia para brindar atención a las personas lesionadas por el impacto de la patrulla. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la cantidad de heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Por otra parte, reportes preliminares señalan que una persona habría sido detenida tras la intercepción del vehículo de carga. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Se espera que las instancias de seguridad correspondientes proporcionen más detalles sobre lo ocurrido, así como información sobre el resultado del operativo y las circunstancias en las que se produjo el choque de la unidad policial.