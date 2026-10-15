Seguridad

Persecución por Tráiler Robado en Arco Norte Termina En Balacera y Choque de Patrulla

El sospechoso abrió fuego contra las patrullas, lo que habría provocado el choque de una unidad

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