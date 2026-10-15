Seguridad

Exigen Justicia en Tampico por Muerte de Cristopher Martínez 'Choforo'; No Hay Detenidos

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas por parte de las autoridades, continuarán con las movilizaciones y realizarán bloqueos

Exigen Justicia en Tampico por Muerte de Cristopher Martínez 'Choforo'; No Hay DetenidosExigen Justicia en Tampico por Muerte de Cristopher Martínez 'Choforo'; No Hay Detenidos. Foto: N+

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Familiares de Cristopher 'Choforo' piden justicia tras su muerte en un accidente vial. Sin detenidos, las movilizaciones continuarán en Tampico.

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