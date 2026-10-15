Exigen Justicia en Tampico por Muerte de Cristopher Martínez 'Choforo'; No Hay Detenidos

Familiares y amigos de Cristopher Martínez, conocido como 'Choforo', de 21 años, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de Tampico para exigir respuestas de las autoridades por su muerte, ocurrida el pasado 3 de septiembre en un accidente vial. Denunciaron que, hasta el momento, no hay ninguna persona detenida por estos hechos.

El accidente ocurrió sobre la carretera Tampico-Mante, cuando el joven circulaba junto con su novia, Gabriela, en motocicleta y una camioneta les cerró el paso, cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga y que, hasta ahora, no ha sido identificado.

Durante la manifestación, los padres de Cristopher se encontraban en una reunión con la presidenta municipal de Tampico para dialogar sobre las posibles formas de apoyo ante esta situación.

Por su parte, los familiares de Gabriela también se sumaron a la exigencia de justicia, debido a que la joven ha tenido que someterse a varias cirugías tras las lesiones que sufrió en el accidente.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas por parte de las autoridades, continuarán con las movilizaciones y realizarán bloqueos en diferentes puntos de la zona para exigir que el caso no quede impune.