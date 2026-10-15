Seguridad

Detienen en Puerto Vallarta a Hombre por Trata de Personas tras Alerta de Organización de EU

Un hombre fue arrestado en Jalisco por presunto almacenamiento de pornografía infantil

DetenidoDetuvieron a un hombre señalado de trata de personas en Puerto Vallarta. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Arresto en Puerto Vallarta: detienen a un hombre por trata de personas y pornografía infantil tras alerta de una organización de EU

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