Detienen en Puerto Vallarta a Hombre por Trata de Personas tras Alerta de Organización de EU

Un hombre señalado por presunta trata de personas y pornografía infantil fue detenido en Puerto Vallarta tras un reporte cibernético emitido por la organización privada estadounidense Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

La Fiscalía de Jalisco logró la obtención de una orden de cateo en una finca ubicada en la colonia Primero de Mayo, en Puerto Vallarta. La organización estadounidense alertó a las autoridades estatales tras detectar el almacenamiento de este material ilícito en un sitio web.

Con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ingresaron a la finca donde fueron asegurados aparatos electrónicos: dos tabletas, un teléfono celular, una computadora portátil, cinco memorias USB y una tarjeta micro SD.

Los objetos que quedaron bajo resguardo y fueron integrados a la carpeta de investigación iniciada por la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia.

El señalado como responsable del almacenamiento del material fue detenido e identificado como Lego Ignacio ‘N’, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se realiza la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso.