Moto de Samuel, Detenido en Protesta por Agua en Guadalajara, Sigue en el Corralón

Samuel, uno de los hombres que fue detenido durante la manifestación por el agua sucia en Guadalajara, posteriormente trasladado a Puente Grande y liberado, señaló que su motocicleta fue resguardada por elementos de la Policía Vial.

De acuerdo con Samuel, él utiliza la motocicleta para trabajar, ya que es repartidor de plataforma, sin embargo, fue resguardada y continúa sin ser reclamada.

“No se me hace justo que me quiten mi herramienta de trabajo (...) No sé si tú sabes algo de mi moto (...) He perdido mi herramienta de trabajo, es con la que reparto todos los días. No está mi mochila, no está mi celular, ni mi casco y no está la moto”, manifestó Samuel.

Fue el 11 de octubre, durante la protesta por el agua sucia al exterior de Casa Jalisco, que la motocicleta de Samuel fue resguardada sobre la calle Rubén Darío y la avenida Manuel Acuña.

Cabe mencionar que la motocicleta se encuentra en el Depósito Vehicular 19 en Jalisco, conocido como corralón oficial del estado, que se ubica sobre la Av. Jesús Michel González, en la localidad de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga.