Sociedad

Moto de Samuel, Detenido en Protesta por Agua en Guadalajara, Sigue en el Corralón

El repartidor se pronunció y manifestó que fue injusto que le hayan quitado su herramienta de trabajo tras ser arrestado

MotocicletaLa motocicleta de Samuel, detenido en protesta por el agua, sigue en el corralón. Foto: N+

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Samuel, detenido en protesta por agua en Guadalajara, aún sin su moto. La policía vial resguardó su herramienta de trabajo

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Moto de Samuel Sigue en el Corralón tras Protesta por el Agua en Guadalajara | N+