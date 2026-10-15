Seguridad

Asesinan a Dos Hombres y Una Mujer en Casa de Pénjamo, Guanajuato

Las víctimas al parecer convivían en la vivienda cuando fueron atacados a balazos

Tras el ataque, llegaron más elementos en apoyo a la zona.Fotos: N+

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Tres personas fueron asesinadas en una casa de la colonia San Miguel. Vecinos alertaron a las autoridades.

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