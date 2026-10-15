Asesinan a Dos Hombres y Una Mujer en Casa de Pénjamo, Guanajuato

Dos hombres y una mujer que se encontraban conviviendo al interior de una casa en la colonia San Miguel, en Pénjamo, fueron atacados a balazos por hombres armados que tras cometer su objetivo, huyeron del lugar.

Los hechos se registraron durante las primeras horas del día, cuando tres personas se encontraban en una casa y en cierto momento, hombres armados ingresaron al lugar para comenzar a dispararles.

Tras el ataque, vecinos fueron quienes llamaron a los números de emergencia, siendo policías municipales los primeros en llegar en conjunto con elementos de la Guardia Nacional.

Al lugar también acudieron los paramédicos quienes lograron confirmar que los dos hombres y la mujer ya no contaban con signos vitales por lo que se dio el reporte a la Fiscalía de Guanajuato y la Semefo.

La calle donde ocurrió el ataque fue cerrada por un par de horas, para después de proceder al levantamiento del cuerpo y volver abrir la vialidad de la zona.