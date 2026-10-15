¿Qué Hacer Si Mi Tarjeta Bienestar Está Vencida? Asegura tu Reposición en Próxima Entrega 2026

Autoridades de varias entidades de México anunciaron que próximamente se va a realizar la entrega de tarjetas Bienestar para derechohabientes que necesitan una reposición, por eso, si tu medio de pago ya venció, acá te decimos qué hacer para solicitar una nueva credencial en 2026.

Con la apertura del registro de varios apoyos Bienestar en octubre 2026, surge la duda de si la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años va abrir módulos para realizar inscripciones a nuevos beneficiarios. Mientras la duda se resuelve, te mostramos todos los documentos que piden para solicitar el apoyo para emprendedores Bienestar.

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¿Cómo saber si mi Tarjeta de Bienestar está vencida?

La forma más fácil de saber es que revises tu tarjeta; debajo de los 16 dígitos vienen cuatro números que corresponden el mes y año en que vence el plástico.

Por ejemplo, si dice 09/26 significa que la tarjeta venció en septiembre de 2026 y debes recibir una nueva, pues es importante para que puedas hacer uso del dinero que recibas, según el programa social al que te encuentras inscrito.

¿Qué hacer si Tarjeta Bienestar está vencida?

Si ya venció tu medio de pago, lo que debes hacer es llamar al número del Banco del Bienestar: 800 900 2000 o a la Línea de Bienestar: 800 639 4264. Debes explicar que tu tarjeta cumplió con la fecha de vencimiento y necesitas una reposición.

Normalmente, personal de la Secretaría del Bienestar y servidores de la nación se pone en contacto con todos los beneficiarios que su tarjeta está por expirar o ya está vencida. La idea es indicarte la fecha, hora y lugar al que deben acudir para recoger su nuevo medio de pago.

Recuerda que si tu Tarjeta Bienestar está vencida, no es posible utilizarla como medio de pago en establecimientos. Lo que sí puedes hacer es cobrar los pagos que estén por llegar, solo necesitas ir a ventanilla en algún Banco Bienestar, presentar tu identificación oficial y solicitar la cantidad de dinero que deseas retirar de tu cuenta.

AO