Programas sociales

Pide tu Apoyo Mujeres Bienestar 50-64 Años: Módulo y Documentos que Piden del 13 a 17 de Octubre

Autoridades de la Secretaría de Bienestar hicieron un llamado para que varias mujeres vayan por su apoyo durante esta semana de octubre 2026

Pide tu apoyo Mujeres Bienestar de 50 a 64 años módulo y qué documentos piden del 13 al 17 de octubre 2026Miles de beneficiarias son llamadas para recibir su apoyo Bienestar correspondiente a dos bimestres. Foto: Juan Carlos González Romero

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