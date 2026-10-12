Pide tu Apoyo Mujeres Bienestar 50-64 Años: Módulo y Documentos que Piden del 13 a 17 de Octubre

Esta semana uno de los programas sociales más solicitados en el Estado de México tiene actividad. Se trata del apoyo mujeres Bienestar de 50 a 64 años y si quieres recibirlo, acá te decimos dónde está ubicado el módulo al que puedes ir, los documentos que debes llevar y las personas que van a poder obtenerlo del 13 al 17 de octubre 2026.

Desde hace tiempo miles de personas fueron dadas de baja del programa Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en el Estado de México, y si tú eres una de ellas, en una nota ya te dijimos cuándo podría salir el calendario de registro para solicitar el apoyo de 60 a 64 años en octubre 2026. Y para quienes aún son beneficiarias, recientemente les dijimos cuándo cae el quinto pago del año.

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¿Dónde está el módulo para pedir el apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

Las beneficiarias de permanencia y de nuevo ingreso del programa Alimentación para el Bienestar van a poder solicitar su quinta y sexta canasta alimentaria, que corresponden a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2026. Para recibir dicho apoyo, las mujeres de 50 a 64 años deben acudir al CEDIS 154, ubicado en Av. Cuitláhuac, esquina con Poniente 18-A.

La entrega de las canasta se hace por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellidos de las derechohabientes. Y del martes 13 al sábado 17 de octubre pueden acudir al CEDIS 154 las siguientes personas:

Apellidos que inicien con las letras A, B: 13, 14 y 15 de octubre 2026.

Letra C: 16 y 17 de octubre 2026.

¿Qué documentos piden para el apoyo mujeres Bienestar de 50 a 64 años del 13 al 17 de octubre 2026?

Para que se lleva a cabo la entrega de las dos canastas alimentarias, las beneficiarias deben llevar su INE en original y dos copias; copia de su CURP actualizada; copia de su comprobante de domicilio, no mayor a dos meses y copia del acta de nacimiento.

Para la semana del 19 al 24 de octubre se van a realizar más entregas del apoyo Alimentación para el Bienestar de 50 a 64 años. Por eso es importante estar pendientes de todo lo que informen las autoridades del programa social en el Edomex.

AO