Seguridad

Hombre Resulta Herido tras Ataque Armado en Atoyac, Veracruz

Una persona terminó con heridas de bala cerca de un centro de salud en la zona montañosa de la entidad veracruzana

Hombre Resulta Herido tras Ataque Armado en Atoyac, VeracruzEl hecho ocurrió cerca de de un centro de salud. Foto: N+

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Atoyac en alerta tras ataque armado que dejó a un joven herido de gravedad. La policía aún no ha realizado detenciones. Sigue la investigación.

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