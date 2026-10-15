Hombre Resulta Herido tras Ataque Armado en Atoyac, Veracruz

Una intensa movilización se registró en la comunidad Potrero Nuevo, perteneciente a Atoyac, debido a un hecho de violencia en el que se reportó que una persona de 19 años resultó herida de gravedad.

De acuerdo con la información recabada, la movilización respondió a un ataque armado cerca del centro de salud donde la víctima habría recibido por lo menos seis disparos.

Debido a la gravedad de las lesiones, el sujeto lesionado fue trasladado al Hospital General Córdoba-Yanga, donde permanece en estado reservado de salud.

En la zona donde se registraron estos hechos hubo una movilización policiaca, pero hasta el momento no se han reportado detenciones y se desconoce el móvil del ataque y la identidad del herido.