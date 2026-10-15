Seguridad

Tormenta Rachel Deja 571 Casas Dañadas en Ensenada y San Quintín, BC

El censo oficial por el paso del ciclón, contabiliza las viviendas afectadas registradas tras precipitaciones que alcanzaron los 116 milímetros

Tormenta ‘Rachel’ deja 571 casas dañadas en Ensenada y San QuintínTormenta ‘Rachel’ deja 571 casas dañadas en Ensenada y San Quintín | Foto: N+

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