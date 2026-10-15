Tormenta Rachel Deja 571 Casas Dañadas en Ensenada y San Quintín, BC

El paso del ciclón post-tropical "Rachel" por el sur de Baja California dejó un saldo preliminar de 571 viviendas con afectaciones en los municipios de Ensenada y San Quintín, de acuerdo con el censo en curso implementado por autoridades del Gobierno del Estado.

La delegación de Maneadero se posiciona como una de las zonas más afectadas por las precipitaciones, las cuales alcanzaron un récord acumulado de hasta 116 milímetros de agua. A su vez, en la colonia Las Flores, más de 80 hogares sufrieron pérdidas totales en sus interiores tras el desbordamiento de arroyos e inundaciones severas.

El funcionario de Bienestar Estatal, Felipe de Jesús Gambida, detalló que el barrido de asistencia social abarca colonias vulnerables como Las Flores y Paraíso, registrando hasta el momento 258 viviendas censadas en San Quintín y más de 370 en Ensenada, cifra que continúa en aumento conforme avanzan los brigadistas.

JMR