Seguridad

Atacan a Balazos a Policía Municipal en Zona Industrial Pacifico en Tijuana, BC

La SSPCM solicitó el apoyo solidario de la ciudadanía para conseguir 10 donadores de sangre de cualquier tipo para la atención médica del agente

Atacan a Balazos a Policía Municipal en Zona Industrial Pacifico en Tijuana, BCAtacan a Balazos a Policía Municipal en Zona Industrial Pacifico en Tijuana, BC | Foto: N+

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