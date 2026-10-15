Atacan a Balazos a Policía Municipal en Zona Industrial Pacifico en Tijuana, BC

Un elemento de la Policía Municipal de Tijuana resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por un sujeto armado durante un operativo de persecución en la Zona Industrial Pacífico, sobre la calle Acapulco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que el atentado ocurrió la mañana de este miércoles 14 de octubre, cuando el oficial atendía el reporte del robo de un vehículo cometido con violencia. El sospechoso al ser interceptado por el agente, descendió abruptamente del automóvil y disparó en repetidas ocasiones contra el uniformado para posteriormente darse a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos, le brindaron los primeros auxilios al oficial y lo trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la corporación municipal y sus familiares hicieron un urgente llamado a la comunidad para solicitar 10 donadores de sangre de cualquier tipo. Las personas con disposición de apoyar pueden acudir directamente al Banco de Sangre de la Cruz Roja en Tijuana.

JMR