¿Jóvenes Construyendo el Futuro Da Bono? Quiénes Cobran Pago del 14-18 de Octubre 2026

Aún faltan varios días para que llegue el pago mensual que corresponde al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero del 14 al 18 de octubre 2026 varios beneficiarios van a recibir una buena cantidad de dinero, por eso te decimos quiénes cobran y cuánto le van a dar a cada aprendiz.

Si además de formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro te interesa recibir un apoyo de hasta 100 mil pesos, actualmente está abierta la convocatoria para emprendedores Bienestar, por eso en una nota ya te contamos quiénes pueden inscribirse y los documentos necesarios para hacer el registro.

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¿Quiénes cobran pago de Jóvenes Construyendo el Futuro del 14 al 18 de octubre 2026?

Durante esta semana a varios jóvenes de 18 a 29 años de edad les va a llegar su pago de regularización, que consiste en el depósito que reciben los aprendices después de que su beca fue detenida temporalmente por una revisión administrativa.

Una vez que el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisa tu caso y confirma que cumples con los requisitos para seguir en el programa, liberan el recurso pendiente.

Eso significa que no se trata de un bono extra, pues si el pasado 28 de septiembre no recibiste tu pago mensual y aún sigues en tu capacitación como aprendiz, recibirás dicho apoyo del miércoles 14 al domingo 18 de octubre.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Todas las personas que deban obtener su pago de regularización van a recibir un total de 9,582.47 pesos, que es el monto que se deposita de forma mensual a cada aprendiz que se encuentra activo en el programa social.

Es importante aclarar que al tratarse de un pago pendiente los beneficiarios que reciban su apoyo económico del 14 al 18 también van a recibir su pago mensual, que llega el próximo 28 de octubre 2026 a todos los aprendices.

Para revisar si ya cayó tu depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, puedes checar tu saldo en la app del Banco del Bienestar o marcar al número 800 900 2000 para realizar la consulta de tu dinero.

AO