Programas sociales

¿Jóvenes Construyendo el Futuro Da Bono? Quiénes Cobran Pago del 14-18 de Octubre 2026

Varios jóvenes de 18 a 29 años de edad, que forman parte del programa, van a recibir un pago esta semana de barios miles de pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro da bono quiénes cobran pago del 14 al 18 de octubre 2026Los beneficiarios reciben un apoyo mensual cada fin de mes. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+