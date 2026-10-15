Pronóstico del Clima en Veracruz: Emiten Alerta Gris por Frente Frío Número Dos

Autoridades emiten alerta gris en fase de vigilancia en el estado de Veracruz, esto debido a que los modelos de pronóstico indican que el Frente Frío Número Dos, actualmente ubicado desde la región de los Grandes Lagos de Norteamérica hasta el noroeste de México, cruzará el estado de Veracruz, impulsado por una masa polar.

Ambos sistemas ocasionarán lluvias y tormentas eléctricas localmente fuertes, evento de norte fuerte, descenso de temperatura y oleaje elevado. A partir de hoy, el potencial de lluvias y tormentas aumentará gradualmente en el estado de Veracruz.

Los acumulados previstos de viernes a domingo oscilarán entre los 5 y 20 mm, con valores máximos puntuales de 70 a 150 mm y probables registros superiores a 150 mm. Asimismo, se espera un evento de norte del viernes 16 al lunes 19, con velocidades de 50 a 65 km/h y rachas de 75 a 90 km/h en zonas de costa.

Así mismo, se prevén rachas de 50 a 65 km/h en la región de Xalapa-Naolinco-Misantla y el valle de Perote; las intensidades máximas se concentrarán entre el sábado 17 y el domingo 18. Este viento favorecerá oleaje de 2.0 a 4.0 metros cerca de costa el sábado 17, y de 3.0 a 5.0 metros el domingo 18.