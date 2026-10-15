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Pronóstico del Clima en Veracruz: Emiten Alerta Gris por Frente Frío Número Dos

La entidad veracruzana se verá afectada por las condiciones climatológicas derivadas del fenómeno que llegará al noroeste del país

Pronóstico del Clima en Veracruz: Emiten Alerta Gris por Frente Frío Número DosEl fenómeno registrado los Grandes Lagos de Norteamérica afectará a la entidad veracruzana. Foto: Ceec Protección Civil

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Frente Frío Número Dos llega a Veracruz con lluvias y vientos de hasta 90 km/h. Alerta Gris emitida por las autoridades.

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