Política

'Donde Hay Abuso de Autoridad Tiene que Haber Sanciones', Dice Sheinbaum ante Protestas

La CNDH inició indagatorias por las denuncias de agresiones y detenciones durante la movilización del 11 de octubre

Protestas en GuadalajaraDurante las protestas por el agua sucia en Guadalajara fueron detenidas personas. Foto: Cuartoscuro

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