'Donde Hay Abuso de Autoridad Tiene que Haber Sanciones', Dice Sheinbaum ante Protestas

La actuación de los elementos de seguridad durante las manifestaciones en Guadalajara quedó bajo investigación luego de los enfrentamientos registrados durante una protesta por la calidad del agua. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier presunto abuso de autoridad debe esclarecerse y, de comprobarse, recibir la sanción correspondiente.

Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 15 de octubre de 2026, la mandataria informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya realiza indagatorias sobre los hechos ocurridos el domingo 11 de octubre, cuando ciudadanos salieron a las calles para exigir agua de mejor calidad.

Por su parte, en la alcaldía Cuauhtémoc se registraron agresiones en una protesta de personas de la comunidad trans y trabajadoras sexuales. Hubo un saldo de al menos 16 personas lesionadas.

Sheinbaum indicó que las investigaciones deben abarcar tanto la actuación de los elementos policiales como las posibles responsabilidades de otros participantes y las órdenes que pudieran haber recibido los agentes.

"Donde hay abuso de autoridad tiene que haber sanciones", afirmó la Presidenta, al señalar que las denuncias deben investigarse y que los procedimientos correspondientes pueden iniciarse por las vías institucionales o mediante una denuncia presentada personalmente.

La titular del Ejecutivo federal explicó que la CNDH comenzó las investigaciones que solicitó para esclarecer las denuncias relacionadas con el operativo de seguridad durante la manifestación en Guadalajara.

Entre los aspectos que se revisan están el presunto uso de agua y gases para dispersar a los inconformes, así como las detenciones de jóvenes que, de acuerdo con los señalamientos mencionados por la mandataria, habrían sido golpeados.

FBPT