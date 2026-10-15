Accidentes

Conductor Arrolla a Motociclista de la Tercera Edad en Veracruz; Responsable Huyó

La víctima fue un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue auxiliado por paramédicos y llevado a una unidad médica con múltiples heridas

motociclista de 60 años resulta lesionado en Tuxpan, conductor responsable huyómotociclista de 60 años resulta lesionado en Tuxpan, conductor responsable huyó. Foto: N+

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Motociclista de 60 años gravemente herido tras ser arrollado en Tuxpan. El conductor huyó dejando a la víctima con fractura expuesta

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