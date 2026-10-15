Conductor Arrolla a Motociclista de la Tercera Edad en Veracruz; Responsable Huyó

Un trabajador de una refaccionaria quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, fue arrollado por una camioneta, cuyo conductor al percatarse de lo sucedido huyó del lugar para evadir su responsabilidad.

El accidente ocurrió sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua. En el lugar quedó tendido sobre la carpeta de rodamiento un nombre de aproximadamente 60 años con diversas lesiones.

Se trata del tripulante de una motocicleta de color negro con rojo, la cual resulto con serios daños materiales, luego de ser impactado por una camioneta de color rojo, según datos recabados en el lugar, el conductor detuvo su marcha, segundos después huyó de lugar abandonando a la víctima.

Paramédicos, atendieron al lesionado y lo trasladaron a la clínica del ISSSTE. Según información compartida por los paramédicos la víctima presentó una fractura expuesta en la pierna a derecha, además de una herida en la cabeza.

Al momento su estado de salud es de pronóstico reservado, nos comentan las autoridades condiciones municipales que un operativo para intentar dar con el responsable, pero no lo consiguieron.