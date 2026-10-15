Automóvil Cae en Socavón de Gran Tamaño en Boca del Río

En Boca del Río, sobre la calle Paseo de Las Flores ubicada en el Fraccionamiento Virginia un automóvil compacto que circulaba sobre esta vialidad cayó al interior de un socavón de grandes dimensiones.

La unidad era conducida por una mujer la cual resultó ilesa del aparatoso accidente, el cual si dejó daños de consideración en el vehículo automotor, ademas del daño en la infraestructura urbana en este sector del municipio boqueño.

Presuntamente el origen de este suceso habría sido una fuga de agua lo que ocasionaría el reblandecimiento de la tierra debajo del concreto hidráulico causando la afectación a la carpeta de rodamiento.

Ocurrió en la calle Paseo de las Flores entre Navegantes y Vasco Núñez de Balboa cuando la joven conductora se dirigía al bulevar Ávila Camacho a realizar ejercicio en su bicicleta.

Se espera que una grúa acuda a realizar el retiro del vehículo, se realice el acordonamiento y señalamiento por parte de las autoridades por lo que se pronostica reducción de carriles en esta zona del fraccionamiento Virginia, se recomienda a los conductores extremar precauciones.