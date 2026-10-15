Accidentes

Automóvil Cae en Socavón de Gran Tamaño en Boca del Río

Una posible filtración habría debilitado el terreno hasta provocar el desplome de parte de la vialidad, según las primeras observaciones

Auto cae en gran socavón en Paseo Las Flores, Boca del RíoAuto cae en gran socavón en Paseo Las Flores, Boca del Río. Foto: N+

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Un socavón de gran tamaño en Paseo Las Flores atrapa a un auto en Boca del Río. Afortunadamente, la conductora resultó ilesa

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