Accidente en la GAM Hoy: Vehículo Choca Contra Tortillería en Calzada de Los Misterios

Este jueves se registró un aparatoso accidente en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, una conductora de aproximadamente 40 años, quien viajaba con su hijo menor de edad, se impactó contra una tortillería, en la calle Beethoven y calzada de los Misterios, en dicha alcaldía.

Vecinos refieren que la mujer se pasó la luz roja del semáforo y al tratar de esquivar otro vehículo perdió el control de su unidad y se impactó contra el local comercial, donde ya había trabajadores, quienes resultaron ilesos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia llegaron a la zona. El menor de edad es atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

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El vehículo resultó destrozado de la parte frontal. Hay afectación en la zona, se recomienda usar como alternativa vial Paseo de la Reforma o Circuito Interior.

Con información de N+

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