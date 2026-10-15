Accidentes

Accidente en la GAM Hoy: Vehículo Choca Contra Tortillería en Calzada de Los Misterios

Un menor de edad resultó lesionado y es atendido por paramédicos del ERUM

Accidente en Calzada Misterios en la GAMAccidente en Calzada Misterios en la GAM. Foto: N+

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Hoy en la GAM, un auto conducido por una mujer de 40 años impacta una tortillería tras saltarse el semáforo. Su hijo menor es atendido por paramédicos. Conoce más sobre el accidente.

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