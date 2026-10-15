¿Cómo Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro? Reporte de Incidentes

La autopista México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas del país y donde ocurren accidentes a diario, por lo que dar cuenta de su operación es vital para miles de usuarios.

Por ello, en N+ realizamos un monitoreo constante del servicio que ofrece a lo largo de casi 200 kilómetros de longitud que conectan a la Ciudad de México con el centro del territorio nacional.

El objetivo es que los conductores tanto de servicio de transporte como particular eviten contratiempos en sus traslados y puedan tener un viaje sin alteraciones.

Los encargados de realizar una revisión constante de esta y otras autopistas en el país son la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestantes y Conductores Terminan en Riña en la México-Querétaro, Teoloyucan

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves, no se reportaron incidentes o afectaciones en la autopista México-Querétaro. Sin embargo, se mantiene la vigilancia en esta carretera.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

7:22 horas: Sobre el kilómetro 116 con dirección a Querétaro se reporta la reducción de carriles por la atención de un accidente de auto que se salió del camino.

9:32 horas: Se restablece la circulación en el kilómetro 116 luego de la atención de un incidente con rumbo a Querétaro.

Con información de N+