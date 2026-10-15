Accidentes

¿Cómo Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro? Reporte de Incidentes

Revisa el registro de incidentes, problemas viales, bloqueos, manifestaciones o cualquier otro evento que ocurra en esta importante vía de tránsito

Accidente en el kilómetro 107 de la autopista México-QuerétaroAccidente en el kilómetro 107 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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