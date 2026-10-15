Accidentes

Ciclista Muere al ser Atropellado en Puente de La Herradura en León

El accidente se registró alrededor de las 4:00 de la mañana causando un gran congestionamiento vial

Ciclista Muere al ser Atropellado en Puente de La Herradura en León.Ciclista Muere al ser Atropellado en Puente de La Herradura en León. Foto: N+

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La identidad de la víctima aún se encuentra como desconocida por lo que será una necropsia de ley la que lo determine.

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