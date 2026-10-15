Ciclista Muere al ser Atropellado en Puente de La Herradura en León

La madrugada de este jueves se registró un accidente en el puente vehicular de La Herradura en León, causando la muerte de una persona.

Un ciclista falleció después de haber sido atropellado cuando circulaba en dirección de León a Silao.

De acuerdo a testigos, el responsable se dio a la fuga dejando en el pavimento al conductor de la bicicleta.

Los hechos fueron reportados a la Central de Emergencias 911, por lo que acudieron elementos de diversas corporaciones a la zona.

Paramédicos se encargaron de checar los signos vitales del ciclista, confirmando que ya no contaba con vida, por lo que se notificó a las autoridades estatales.

El lugar se tuvo que acordonar alrededor de las 4:30 de la mañana, por lo que el tráfico vehicular se desvió por la vialidad lateral lo que causo congestionamiento.

Por más de dos horas y media se mantuvo cerrado el puente de La Herradura, siendo hasta las 7:20 de la mañana cuando se abrió la zona.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación para dar con el responsable.

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo del fallecido para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.