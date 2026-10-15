IMSS Alista Nueva Propuesta ante Rechazo de Trabajadores a Aumento Salarial, Anuncia Sheinbaum

Ante el rechazo que hicieron trabajadores del IMSS a la propuesta del Gobierno de un aumento salarial del 6.8%, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el Seguro Social tiene que abrir una mesa de trabajo y buscar alternativas para poder dar un mejor ofrecimiento.

Durante su conferencia de prensa matutina, anunció que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, hará un análisis este jueves y mañana viernes para ver una nueva propuesta para la base trabajadora.

La mandataria nacional recordó que el personal del IMSS realizó una votación libre y determinó no avalar la propuesta de aumento salarial.

“Los trabajadores mayoritariamente dijeron: que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta, no se acepta este aumento salarial. Tiene que haber una prórroga por parte del sindicato, si así lo decide, e iniciar una nueva mesa de trabajo para poder dar distintas alternativas”, expresó.

Al ser cuestionada sobre cuáles serían esas alternativas, indicó que Robledo Aburto hará una reevaluación, pero destacó que “todo tiene que estar en el marco de lo posible”, que pueda ser con mayor beneficio para el personal del IMSS.

Desde su perspectiva, dijo, será en materia salarial pero también respecto a otros temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los empleados.

Cabe señalar que el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, reconoció que la mayoría de los trabajadores de la institución decidió no aprobar la propuesta del aumento salarial del 6.8% global.

“Sobre la propuesta de revisión salarial 2026, los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial y quiero decirlo con toda claridad: respetamos esa decisión, la propuesta que sometimos a consulta fue resultado de un proceso de negociación con el Instituto y de los resolutivos apropiados legítimamente por nuestro congreso nacional”, dijo.

Ante ello, en un mensaje en redes sociales pidió a las autoridades retomar las mesas de negociación con el fin de lograr un mejor acuerdo a sus condiciones salariales.

“Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia; por ello solicitamos retomar las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros”, indicó.

Más tarde, el IMSS publicó un mensaje en el que dijo respetar la decisión de los trabajadores y anunció que se instalará una mesa de trabajo con el sindicato “para analizar alternativas que permitan construir una mejor propuesta en el marco de lo posible y seguir mejorando las condiciones laborales de quienes nos cuidan”.

Afirmó que la atención médica continúa con normalidad en todo el país.

SPB