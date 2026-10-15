Salud

IMSS Alista Nueva Propuesta ante Rechazo de Trabajadores a Aumento Salarial, Anuncia Sheinbaum

La presidenta de México informa que el director del Seguro Social hará un análisis del tema desde este jueves

Protesta de trabajadores del IMSS en Chiapas este 15 de octubre 2026. Foto: N+Protesta de trabajadores del IMSS en Chiapas este 15 de octubre 2026. Foto: N+

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