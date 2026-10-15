Sociedad

Cuidado Si Viajarás en Día de Muertos: La Nueva Estafa con IA en Reservas de Hotel y Hospedaje

Hay prácticas que te pueden hacer perder dinero al caer en anuncios falsos para viajeros; te compartimos recomendaciones para evitarlo

Aeropuerto de Quintana RooPersonas dentro de un aeropuerto esperan para abordar. Foto: Cuartoscuro
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