Cuidado Si Viajarás en Día de Muertos: La Nueva Estafa con IA en Reservas de Hotel y Hospedaje

Planear unas vacaciones o un viaje de trabajo requiere elegir dónde hospedarse, pero una reserva atractiva podría ser un fraude.

Es por ello, que en plataformas de alojamiento, ahora que se aproxima el Día de Muertos y crece el turismo, los viajeros deben estar atentos a posibles anuncios falsos que utilizan imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) o fotografías de otros inmuebles para ofrecer hoteles y apartamentos que no existen.

El Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre en México, es una de las celebraciones más representativas del país. Durante estas fechas, numerosas personas viajan para visitar a sus familiares, participar en las actividades tradicionales o conocer destinos donde se realizan desfiles, ofrendas y festividades.

Lugares como Pátzcuaro, en Michoacán; Oaxaca de Juárez, en Oaxaca, y la Ciudad de México suelen atraer a visitantes interesados en las celebraciones. Esta demanda puede llevar a los viajeros a buscar hospedaje con anticipación y comparar distintas ofertas en internet, por lo que es importante verificar que los anuncios sean auténticos antes de realizar cualquier pago.

El engaño se puede dar cuando una persona encuentra un alojamiento que destaca por su precio, ubicación o apariencia. Después de realizar la reserva y pagar por adelantado, descubre al llegar a su destino que el edificio no existe o que la dirección proporcionada no corresponde con el lugar anunciado.

Esta modalidad puede provocar pérdidas económicas y dejar a los viajeros sin hospedaje cuando llegan a una ciudad desconocida y necesitan encontrar una alternativa de último momento.

¿Cómo identificar anuncios falsos de hoteles y apartamentos?

Antes de reservar una habitación o un departamento en internet, es importante comprobar que el alojamiento exista y que la información publicada corresponda con un establecimiento real.

Una de las primeras señales que conviene revisar son las reseñas. Los anuncios creados recientemente o que tienen pocas opiniones verificables requieren más atención, sobre todo si ofrecen precios considerablemente inferiores a los de otros alojamientos de la misma zona.

También es recomendable buscar la dirección en Google Maps. Esta consulta permite comprobar si el inmueble se encuentra en el lugar señalado y si las imágenes del exterior coinciden con las fotografías de la publicación.

Otra medida preventiva consiste en buscar el nombre del hotel o departamento en internet para verificar si cuenta con una página web oficial, datos de contacto y referencias independientes. Cuando sea posible, contactar directamente al establecimiento puede ayudar a confirmar que la reserva y las condiciones ofrecidas son legítimas.

En comentarios compartidos en redes sociales, algunos usuarios señalaron que los anuncios engañosos no son nuevos y relataron experiencias en las que detectaron propiedades inexistentes antes de sus viajes.

El usuario de Instagram @albertdolz contó que encontró una oferta sospechosamente atractiva durante una visita a Nueva York hace 11 años y que logró identificar las señales de alerta antes de caer en el engaño.

Otros usuarios cuestionaron los mecanismos de revisión de las plataformas y aseguraron haber denunciado publicaciones que utilizaban fotografías de inmuebles reales para anunciar direcciones que no correspondían con esos lugares.

@_ysminz_ señaló "y ya no solo eso, sino que también te envían mensajes directos a tu WhatsApp para que confirmes la reserva a través de un link que te manda. Las plataformas de viaje ponen el aviso de que los pagos y confirmaciones no se hacen por terceros para que no caigas en el intento de fraude, hay que tener cuidado con todo".

FBPT