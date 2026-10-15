¿Qué Sigue luego del Rechazo de Trabajadores del IMSS al Aumento Salarial?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que han realizado protestas en la Ciudad de México (CDMX) y varios estados para exigir mejoras laborales e insumos para realizar sus labores, rechazaron la propuesta del Gobierno de un aumento salarial del 6.8% global.

Ante ello, en N+ te informamos qué sigue luego de esta decisión y si eso implicaría nuevas movilizaciones en la capital mexicana.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, reconoció que la mayoría de los trabajadores de la institución decidió no aprobar la propuesta del aumento salarial.

“Sobre la propuesta de revisión salarial 2026, los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial y quiero decirlo con toda claridad: respetamos esa decisión, la propuesta que sometimos a consulta fue resultado de un proceso de negociación con el Instituto y de los resolutivos apropiados legítimamente por nuestro congreso nacional”, dijo.

Sobre lo que sigue luego de esa determinación, en un mensaje en redes sociales pidió a las autoridades retomar las mesas de negociación con el fin de lograr un mejor acuerdo a sus condiciones salariales.

“Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia; por ello solicitamos retomar las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros”, indicó.

El líder sindicar añadió que más tarde informarán a la base trabajadora sobre los avances alcanzados en dicha mesa.

Por su parte, una de las voceras del movimiento disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Mery Barragán, celebró la decisión de la base trabajadora al señalar que esto representa una nueva era y un momento de unidad.

"Que la base haya despertado es una nueva era, es una era donde debe haber unidad, donde la base trabajadora se está notando, donde la base trabajadora debemos salir adelante”, comentó también en redes sociales.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha dado a conocer si habrá una nueva convocatoria de trabajadores del IMSS para realizar otra marcha en la capital mexicana.

En tanto, luego de que se dio a conocer el resultado de la votación, en Chiapas unos 50 trabajadores del IMSS Bienestar iniciaron una protesta afuera del Hospital General de Tapachula, ubicado en la carretera a Puerto Madero, a la altura de la colonia Feliciano Renaud.

Lo anterior en demanda de medicamentos, insumos, mejores condiciones laborales y mayor personal especializado, además de aumento salarial.

Los manifestantes bloquearon la circulación vehicular de la zona y dieron a conocer que la protesta será este jueves y mañana viernes con un cierre permanente de la vialidad que comunica a Tapachula con Puerto Madero; además, bloquearon el paso para el aeropuerto de esa ciudad fronteriza.

SPB