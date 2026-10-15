Sociedad

¿Qué Sigue luego del Rechazo de Trabajadores del IMSS al Aumento Salarial?

Líder sindical informa cuál es la nueva solicitud de la base trabajadora del Seguro Social

Marcha de jubilados y trabajadores del IMSS en CDMX el 13 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroMarcha de jubilados y trabajadores del IMSS en CDMX el 13 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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