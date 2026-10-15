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¿A Qué Hora Inicia Protesta en el Centro CDMX Hoy? Prevén Varios Bloqueos y Cierres Viales

Se prevén al menos tres manifestaciones este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc

Protesta de trabajadoras sexuales en CDMXProtesta de trabajadoras sexuales en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención en CDMX: Manifestaciones en el Centro podrían complicar el tráfico. Descubre horarios y lugares para evitar contratiempos.

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