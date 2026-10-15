¿A Qué Hora Inicia Protesta en el Centro CDMX Hoy? Prevén Varios Bloqueos y Cierres Viales

Este jueves se prevén varias protestas en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos a qué hora inician para que tomes precauciones.

De acuerdo con autoridades capitalinas, extrabajadores de la extinta ruta 100 exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking también protestarán hoy e informarán sobre el plan de acción a seguir, rumbo a la marcha “Por la vida y contra Pemex”, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre.

Asimismo, la colectiva ‘Lleca, Escuchando la Calle’ exige la suspensión de funciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, mientras se lleva a cabo una investigación y se deslindan responsabilidades por los hechos violentos ocurridos el 9 de octubre, durante una protesta de mujeres transexuales, trabajadoras sexuales y organizaciones aliadas que exigían una mesa de diálogo con autoridades de la alcaldía por las agresiones sufridas el día 06 en hoteles de la calzada de Tlalpan.

Hora y lugar de protesta hoy en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los extrabajadores de la extinta ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que al mediodía sostendrán una reunión con autoridades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicada en avenida Dr. Río de la Loza No. 68, colonia Doctores, en la misma alcaldía.

A las 11:00 horas, los integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking se reunirán en el Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Finalmente, la colectiva ‘Lleca, Escuchando la Calle’ protestará a las 14:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México, en Fray Pedro de Gante No. 15, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+

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