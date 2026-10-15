Ruta de las Marchas Hoy: Bloqueos por Estudiantes de Chapingo y Trabajadores de CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá movilizaciones este jueves, entre ellas una marcha de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo y una concentración de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Estudiantes de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, para marchar a Palacio Nacional.

Los universitarios solicitan la intervención del Gobierno Federal para recuperar el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

Solicitan la presencia de fuerzas de seguridad federales para garantizar el regreso seguro de estudiantes y docentes a las instalaciones. Se prevé la participación de aproximadamente 150 personas y no se descarta la llegada de autobuses al punto de reunión.

Antes de las 8:30 horas, los estudiantes comenzaron la marcha, se desplazan rumbo a Correo Mayor y Moneda.

Por su parte, desde las 6:00 horas, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se reúnen en las inmediaciones de la estación Hospital 20 de Noviembre de la Línea 12 del Metro, en el cruce de las avenidas Félix Cuevas y Coyoacán, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Su destino es la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, ubicada en San Francisco número 1374, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle.

Los trabajadores buscan una audiencia directa con la jefa de Gobierno capitalina para plantear diversas exigencias, entre ellas la basificación, salarios dignos, plantillas laborales completas, insumos suficientes para brindar servicios de calidad y el cese del acoso laboral.

Además, la organización tiene programado un mitin a las 17:00 horas frente al edificio sede de la alcaldía Álvaro Obregón, situado en el cruce de Canario y avenida Central, en la colonia Tolteca. Para esta actividad se estima una asistencia de 200 personas.

FBPT