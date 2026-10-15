Marchas

Ruta de las Marchas Hoy: Bloqueos por Estudiantes de Chapingo y Trabajadores de CDMX

Los manifestantes buscan atención a demandas académicas y laborales

Protesta de la Unión General de Trabajadores de México (UGTM)Un grupo de policías en la protesta de la Unión General de Trabajadores de México (UGTM) del 24 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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