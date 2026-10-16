Muere Conductor Tras Estrellar su Vehículo en Escobedo, Nuevo León

Un automovilista perdió la vida luego de estrellar su vehículo en calles de la colonia Andrés Caballero, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El hecho fue reportado en el cruce de las calles Héctor Caballero y Alberto Escamilla, frente a una zona de bodegas y terrenos baldíos, donde el conductor terminó involucrado en un accidente vial.

Tras recibir el reporte, elementos de Tránsito y Protección Civil de Escobedo se movilizaron hasta el sitio para brindar atención al afectado.

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Sin embargo, al llegar y revisar al automovilista, los rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible salvarle la vida. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las posibles causas del percance.

El incidente provocó la movilización de los cuerpos de auxilio en este sector del municipio, mientras se realizaban las labores correspondientes tras el fallecimiento del automovilista.