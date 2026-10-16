Accidentes

Muere Conductor Tras Estrellar su Vehículo en Escobedo, Nuevo León

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Héctor Caballero y Alberto Escamilla, en la colonia Andrés Caballero

Muere hombre en choque en EscobedoMuere hombre en choque en Escobedo. Foto: N+

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Un choque en Escobedo deja un muerto. El accidente ocurrió en el cruce de Héctor Caballero y Alberto Escamilla.

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Muere automovilista tras accidente en colonia Andrés Caballero, en Escobedo | N+