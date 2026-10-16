Explosión en Empresa IUSA Moviliza Cuerpos de Emergencia en Jocotitlán, Edomex

Una explosión en un almacén de residuos industriales de la planta IUSA, ubicada en la zona de Pastejé, en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, movilizó a cuerpos de emergencia este jueves.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Jocotitlán e Ixtlahuaca, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y policías estatales para atender el siniestro.

De manera preliminar, se informó que el fuego fue controlado en un área de aproximadamente 250 metros cuadrados. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

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El incidente ocurrió en la planta situada sobre la carretera Atlacomulco-Toluca, donde la presencia de humo podría reducir la visibilidad para los automovilistas.

Por ello, autoridades estatales recomendaron evitar la zona mientras continúan las labores de atención, permitir el paso de las unidades de emergencia y conducir con precaución, moderar la velocidad y respetar los posibles cortes viales.

La fila de vehículos alcanza aproximadamente cinco kilómetros, mientras continúan las maniobras en el lugar. Se recomienda mantener la distancia de seguridad y considerar tiempo adicional para los traslados.