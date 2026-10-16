Accidentes

Explosión en Empresa IUSA Moviliza Cuerpos de Emergencia en Jocotitlán, Edomex

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas

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