Pronóstico del tiempo

Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Activan Alerta Amarilla en 12 Alcaldías

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, que puede generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas

Una intensa lluvia se registró en CDMX. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoUna intensa lluvia se registró en CDMX. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+