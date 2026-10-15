Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Activan Alerta Amarilla en 12 Alcaldías

Por persistencia de lluvias fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este jueves la Alerta Amarilla.

El aviso aplica para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

En el periodo comprendido de las 18:30 a las 23:00 horas de este jueves, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, que puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

De acuerdo con la última interpretación del radar meteorológico de la SGIRPC, esta tarde se observa lluvia de intensidad moderada a fuerte en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Así como lluvias de intensidad débil a moderada en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

"Se prevé que las condiciones para lluvias se mantengan durante la tarde y noche en la capital, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. No se descarta caída de granizo", alertaron las autoridades de la Ciudad de México.

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Debido a estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Como parte del Operativo Tláloc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen presencia en diversos puntos de la ciudad para atender situaciones derivadas de las lluvias.

AMP