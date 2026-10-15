Frente Frío 2 y Aire Polar se Aproximan a México: Lista de Estados Afectados Con -5 Grados

El frente frío número 2 y una masa de aire polar se aproximarán a México este viernes y se prevé que ingresen al territorio nacional el sábado, con efectos en distintas regiones del país, donde las temperaturas podrían descender hasta los -5 grados Celsius.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas se desplazarán sobre el noreste, oriente y, gradualmente, el sureste de México. En interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro, noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

La masa de aire polar favorecerá un marcado descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Además, se prevén vientos de componente norte en entidades de la Mesa del Norte, así como un evento de Norte intenso en el litoral del golfo de México, acompañado de oleaje elevado.

Clima para sábado 17 de octubre: Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Dónde lloverá:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Hidalgo (este), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y este) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur (sur), Tabasco (centro y norte), Quintana Roo (centro y sur) y Guerrero (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California (sur), Sonora (oeste y norte), Estado de México (este y suroeste), Tlaxcala (norte), Campeche y Yucatán.

Clima para el domingo 18 de octubre

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Dónde lloverá