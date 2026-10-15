Frente Frío 2 y Aire Polar se Aproximan a México: Lista de Estados Afectados Con -5 Grados
Los fenómenos provocarán lluvias intensas, fuertes vientos y un descenso de temperaturas en distintas regiones del país
Los fenómenos provocarán lluvias intensas, fuertes vientos y un descenso de temperaturas en distintas regiones del país
El frente frío número 2 y una masa de aire polar se aproximarán a México este viernes y se prevé que ingresen al territorio nacional el sábado, con efectos en distintas regiones del país, donde las temperaturas podrían descender hasta los -5 grados Celsius.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas se desplazarán sobre el noreste, oriente y, gradualmente, el sureste de México. En interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro, noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
La masa de aire polar favorecerá un marcado descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.
Además, se prevén vientos de componente norte en entidades de la Mesa del Norte, así como un evento de Norte intenso en el litoral del golfo de México, acompañado de oleaje elevado.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Dónde lloverá:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Hidalgo (este), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y este) y Oaxaca (norte).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur (sur), Tabasco (centro y norte), Quintana Roo (centro y sur) y Guerrero (costa).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California (sur), Sonora (oeste y norte), Estado de México (este y suroeste), Tlaxcala (norte), Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Dónde lloverá
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (norte), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (norte).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán (oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (norte y sur), Tabasco (norte y centro) y Quintana Roo (centro).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (sur y centro), Jalisco (oeste), Hidalgo (este), Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubascos: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.