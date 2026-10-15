Pronóstico del tiempo

Frente Frío 2 y Aire Polar se Aproximan a México: Lista de Estados Afectados Con -5 Grados

Los fenómenos provocarán lluvias intensas, fuertes vientos y un descenso de temperaturas en distintas regiones del país

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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