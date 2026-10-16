Seguridad

Detienen a Cuatro Sujetos por Presunto Robo de Llantas de Tractocamión en Puebla

Entre los arrestados que llevaban los cuatro neumáticos por Sanctorum, junta auxiliar de Cuautlancingo, se encontraba un menor de edad

Cuatro Detenidos Robo Llantas Tractocamión Sanctorum Cuautlancingo PueblaLos presuntos ladrones fueron arrestados en Sanctorum, junta auxiliar de Cuautlancingo. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Detienen a cuatro sujetos en Sanctorum por robo de neumáticos y alterar el orden. Un menor de 17 años entre los arrestados. Infórmate y denuncia.

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