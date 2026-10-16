Detienen a Cuatro Sujetos por Presunto Robo de Llantas de Tractocamión en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo informó sobre la detención de cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, por presunción de robo de llantas y alterar el orden público.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, los elementos detectaron a cuatro masculinos que transportaban cuatro neumáticos, aparentemente de tractocamión, y obstruían el paso de peatones y vehículos en la vía pública.

Al identificarse como policías municipales y solicitarles que liberaran la vialidad, los masculinos adoptaron una actitud agresiva, por lo que fueron asegurados en la junta auxiliar de Sanctorum.

Las cuatro personas fueron trasladadas al complejo de seguridad ciudadana. Los tres adultos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el menor de edad permaneció bajo resguardo en las instalaciones, en espera de la presentación de su tutor o representante legal.

Los cuatro neumáticos también quedaron bajo resguardo, mientras que La SSCyPC Cuautlancingo invitó a la ciudadanía a presentar su denuncia ante la autoridad si reconoce a alguna de estas personas y cuenta con información sobre su posible participación en hechos delictivos.

Con información de N+

GMAZ