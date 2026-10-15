Seguridad

Recuperan Más de 300 Litros de Hidrocarburo en Puebla; Hay Dos Detenidos

David 'N' y Rogelio 'N' fueron vinculados a proceso por la presunta posesión ilegal del combustible en el municipio poblano de San Felipe Teotlalcingo

Vinculados Proceso David N Rogelio N Posesión Ilegal Hidrocarburo San Felipe Teotlalcingo PueblaDavid 'N' y Rogelio 'N' fueron vinculados a proceso. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La FGR vincula a proceso a dos hombres por posesión ilegal de hidrocarburo en Puebla. Conoce los detalles de este operativo en San Felipe Teotlalcingo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+