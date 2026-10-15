Recuperan Más de 300 Litros de Hidrocarburo en Puebla; Hay Dos Detenidos

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Puebla, obtuvo auto de vinculación a proceso contra David ‘N’ y Rogelio ‘N’, por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo con la investigación, el 1 de octubre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a los ahora imputados en el municipio de San Felipe Teotlalcingo, y les aseguraron un camión tipo pipa que tenía 360 litros de hidrocarburo.

Al no contar con la documentación que acreditara la procedencia lícita del combustible, ambos sujetos fueron puestos a disposición de esta Fiscalía de la Federación.

Derivado de la secuela procesal, el agente del Ministerio Publico a cargo de la investigación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de David ‘N’ y Rogelio ‘N’.

A los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La autoridad judicial, adicionalmente, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ