Dictan Prisión Preventiva a Dos Hombres por Presunto Doble Homicidio en Veracruz

Autoridades de Veracruz dieron a conocer que dos hombres identificados como Rubén 'N' y Ramón 'N' permanecerán en prisión preventiva, esto tras ser señalados por su presunta responsabilidad en un doble homicidio.

Los hechos se registraron en la localidad Rancho Nuevo, la cual es perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz. Ambos sujetos son acusados de privar de la vida a dos personas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva.

Durante la audiencia de continuación, un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra los imputados, dentro del proceso penal 120/2026. El caso continúa su curso legal, mientras los dos señalados permanecen recluidos y deberán enfrentar el proceso judicial por los delitos que se les atribuyen.