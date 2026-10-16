Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Dos Hombres por Presunto Doble Homicidio en Veracruz

Rubén 'N' y Ramón 'N' enfrentan un proceso legal tras ser señalados de participar en un delito al norte de la entidad veracruzana

Dictan Prisión Preventiva a Dos Hombres por Presunto Doble Homicidio en VeracruzEl caso continúa su curso legal, mientras tanto, los dos señalados permanecen recluidos. Foto: FGE

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Veracruz: Rubén 'N' y Ramón 'N' enfrentan prisión preventiva por un doble homicidio en Rancho Nuevo. La justicia avanza en este impactante caso.

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