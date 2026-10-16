Seguridad

Fiscalía de Veracruz Imputa a 'El Tanque' por Secuestro Agravado de Dos Víctimas

Iván 'N' fue aprehendido por las autoridades y señalado de privación de la libertad en una plaza comercial de Boca del Río

Fiscalía de Veracruz Imputa a 'El Tanque' por Secuestro Agravado de Dos VíctimasA 'El Tanque' se le ratificó prisión preventiva como medida cautelar. Foto: FGE

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Iván 'N', presunto líder delictivo, enfrenta cargos por secuestro agravado en Veracruz. La audiencia de continuación está programada para el 20 de octubre.

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