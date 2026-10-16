Fiscalía de Veracruz Imputa a 'El Tanque' por Secuestro Agravado de Dos Víctimas

Autoridades informaron que elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Iván 'N', señalado como presunto responsable del delito de secuestro agravado.

Asimismo, el hoy detenido es considerado un presunto generador de violencia en la entidad veracruzana y presunto líder regional de una célula delictiva. Los hechos por los cuales es señalado ocurrieron en una plaza comercial ubicada en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo.

Según lo informado, el ahora imputado presuntamente participó en la privación de la libertad de dos víctimas y, posteriormente, solicitó dinero a sus familiares, así como las facturas de los vehículos que son ocupados por las víctimas para el transporte de agua, a cambio de su liberación.

La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión en su contra, la misma que fue cumplimentada por policías especializados, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, debido a que Iván “N” ya contaba con un proceso que enfrenta en reclusión en el CEFERESO Número 1 Altiplano, ubicado en dicha entidad.

En el comunicado, las autoridades informaron que Iván “N” fue notificado del mandamiento judicial en su contra en el estado de Veracruz y, posteriormente, quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere.

En audiencia inicial, el juez legalizó la detención y la Fiscalía formuló la imputación correspondiente, por lo que la instancia judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció el 20 de octubre para la celebración de la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 836/2026.