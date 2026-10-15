Apoyo Bienestar Suspende Registros para Mujeres-Hombres: Qué Programa es y Hasta Cuándo Reanudan

En víspera de la apertura de varios registros en el mes de octubre, un programa social del Bienestar anunció que se suspenden las inscripciones para hombres y mujeres en 2026, por eso acá te decimos de qué apoyo se trata y hasta cuando van a reanudar la recepción de solicitudes en México, pues se trata de una ayuda que se entrega a nivel nacional.

Para todas las personas que esperan con ansias recibir alguna ayuda del Gobierno de México o de sus dependencias, en una nota ya te dijimos qué apoyos Bienestar abren registro en la segunda quincena de octubre 2026 y la lista de documentos que necesitas para solicitar la entrada al programa que da hasta 100 mil pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Continuará Pese a Cierre en 2026

¿Qué programa Bienestar suspendió registro en 2026?

El apoyo que ya no va a tener nuevo periodo de inscripción en lo que queda del año es Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que le da a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad la oportunidad de ingresar al ámbito laboral y recibir un sueldo mínimo de 9,582.47 pesos al mes, durante 12 meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue la encargada de anunciar que el programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya no va a tener registros debido a que ya se cumplió con el número de beneficiarios de este año.

"De aquí a diciembre ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre no habrá inscripciones", dijo la mandataria en la Mañanera del Pueblo del 5 de octubre 2026.

¿Cuándo vuelve a abrir registro el apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 29 años?

La misma Sheinbaum dio a conocer que la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro vuelve a abrir registro en enero de 2027, es decir, hasta el año entrante. Eso significa que las personas de 18 a 29 años de edad van a tener que ser pacientes para ser parte del programa social.

Si para enero 2027 aún cumplen con el límite de edad, los requisitos que piden para entrar al apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro son los siguientes:

No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

AO