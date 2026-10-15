Programas sociales

Apoyo Bienestar Suspende Registros para Mujeres-Hombres: Qué Programa es y Hasta Cuándo Reanudan

Un popular programa de Bienestar suspendió todo tipo de inscripciones en 2026, por lo que miles de personas se van a quedar con las ganas de recibir varios miles de pesos

Apoyo Bienestar suspenden registro para mujeres y hombres qué programa es y hasta cuándo abren inscripcionesUn apoyo Bienestar alcanzó su cupo límite de beneficiarios en 2026. Foto: Jóvenes Construyendo el Futuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+