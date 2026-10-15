Programas sociales

Calendario de Beca Benito Juárez de Octubre 2026: Estos Estudiantes Cobran Primero

Si esperas tu pago de la Beca Benito Juárez, consulta si estás en la lista de beneficiarios que recibirán primero su apoyo

Checa Quiénes Cobran Primero Pago de Beca Benito Juárez de Octubre 2026La Beca Benito Juárez otorga un apoyo de 1,900 pesos a los beneficiarios. Foto: Julio León
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