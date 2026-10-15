Calendario de Beca Benito Juárez de Octubre 2026: Estos Estudiantes Cobran Primero

El calendario de la Beca Benito Juárez de octubre 2026 está muy cerca de anunciarse, sin embargo, ya está confirmado qué estudiantes cobran primero su apoyo económico del Bienestar este mes.

Luego de que se realizara la primera dispersión del ciclo escolar de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria, toca el turno de que los beneficiarios de preparatorias y universidades reciban su depósito del primer bimestre.

Cabe recordar que en meses pasados, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, confirmó que el primer pago bimestral se realizaría en octubre de 2026, de ahí que muchos estudiantes ya están a la espera de su ayuda.

¿Cuándo sale el calendario de Becas Benito Juárez?

Debido a que en el ciclo escolar pasado los depósitos de las Becas Bienestar se dividieron en dos partes, se espera que el calendario de la Beca Benito Juárez, la Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro se anuncie después de que finalicen los pagos de la Beca Rita Cetina.

De esta manera, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, lo daría a conocer entre el 16 y 19 de octubre de 2026, en sus redes sociales o en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes cobran primero Beca Benito Juárez octubre 2026?

Los pagos de las Becas Bienestar para los estudiantes del nivel medio superior y universidades se realizan de forma simultánea, conforme lo indique el calendario correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, que avanza en orden alfabético.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Día 1: Estudiantes con apellido paterno que inicia con las letras "A" y "B". Día 2: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "C". Día 3: Alumnos que su primer apellido empiece con las letras "D", "E", "F"..

Pese a que aún no se sabe exactamente cuándo cae la Beca Benito Juárez de octubre 2026, se estima que los depósitos comenzarán en los próximos días del mes, posiblemente el lunes 19 de octubre de 2026. Estas son las fechas posibles:

Letras A, B: 19 de octubre de 2026.

Letra C: 20 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 21 de octubre de 2026.

Letra G: 22 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 23 de octubre de 2026.

Letra M: 26 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 27 de octubre de 2026.

Letra R: 28 de octubre de 2026.

Letra S: 29 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 30 de octubre de 2026.

Lista de apellidos cobran primero la Beca Benito Juárez 2026

Los primeros apellidos que tendrán la posibilidad de cobrar primero el apoyo del bimestre de septiembre-octubre son aquellos que inician con las letras que van de la A a la C, por lo que si tu apellido aparece en los siguientes listados debes prepararte para recibir tu dinero en tu tarjeta del Bienestar:

Día 1 de pago

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo



Día 2 de pago

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Cano

Cortez

Cortes

Cisneros

Castellanos



La Beca Benito Juárez otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a cada alumno de Media Superior, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro ofrece un pago de 5,800 pesos bimestrales a los universitarios. La Beca Gertrudis Bocanegra deposita 1,900 pesos a estudiantes de nivel superior de ciertos estados como Michoacán.

PPP