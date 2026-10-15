Resultados de Beca de Transporte en Octubre 2026: ¿Cómo Consultar Listas de Universitarios?

La publicación de resultados de la Beca de Transporte para Universitarios 2026 está muy cerca de realizarse y si hiciste tu registro del segundo semestre, acá te decimos cómo consultar la lista de beneficiarios del programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX.

Luego de que se abriera el periodo de inscripciones a la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios del segundo semestre de 2026, que ofrece un apoyo de 1,500 pesos bimestrales, los solicitantes están a punto de saber si recibirán esta ayuda.

¿Cuándo salen los resultados de Beca de Transporte 2026?

De acuerdo con la convocatoria del programa de la SECTEI, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, la publicación de las listas con los universitarios aceptados del bimestre septiembre-octubre 2026 se realizará en la primera quincena del mes de octubre.

Es decir que los resultados de la Beca de Transporte CDMX con los beneficiarios que recibirán el apoyo de 1,500 pesos bimestrales tienen como fecha límite para salir este 15 de octubre de 2026. Sin embargo hasta el momento no se han publicado.

¿Cómo consultar las listas de Beca de Transporte para Universitarios?

Los resultados podrán ser consultados en la página de la SECTEI: www.sectei.cdmx.gob.mx. Ahí se habilitará una sección o banner que dirá Resultados Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios segundo semestre de 2026.

En el documento deberás buscar el folio que te asignó el sistema al momento de tu registro. Si aparece quiere decir que fuiste aceptado para recibir el apoyo de 1,500 pesos desde el bimestre de enero-febrero 2026. Ahí mismo recibirás información de cómo se realizarán los pagos.

Actualmente en la página de resultados de la SECTEI CDMX solo aparecen los documentos del primer, segundo y tercer bimestre del primer semestre de 2026, por lo que la última actualización se hizo en el mes de julio. Por ello se recomienda a los solicitantes tener paciencia y mantenerse al pendiente.

¿Qué piden para la entrega de pago de la Beca de Transporte 2026?

Los estudiantes que sean seleccionados recibirán una invitación personalizada en sus domicilios para conocer día y hora para recoger su medio de pago. A su cita deberán acudir con estos documentos:

INE o pasaporte vigente.

Copia del INE de padre, madre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Copias de CURP y credencial escolar (en caso de ser menor de edad).

PPP