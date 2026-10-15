Programas sociales

Resultados de Beca de Transporte en Octubre 2026: ¿Cómo Consultar Listas de Universitarios?

Checa si estás en la lista de beneficiarios de la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios del segundo semestre 2026

Checa Cómo Consultar los Resultados Beca de Transporte para Universitarios Octubre 2026La Beca de Transporte ofrece un apoyo bimestral de 1,500 pesos. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+