Educación

Registro Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM 2026: Requisitos y Fechas Clave

Este apoyo económico entregará 3,600 pesos en una sola exhibición a los alumnos de licenciatura seleccionados como beneficiarios para el ciclo escolar 2027-1.

Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM 2026.La UNAM ya abrió la convocatoria para la Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM, y aquí te decimos qué necesitas para aplicar. Foto: Cuartoscuro.
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Registro Beca de Manutención UNAM 'Manuela Garín Pinillos': Requisitos para Solicitar en Ciclo Escolar 2027-1 | N+