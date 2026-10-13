Registro Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM 2026: Requisitos y Fechas Clave

Llega uno de los anuncios más esperados por estudiantes de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México: ya abrió el registro a la Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM para el semestre 2027-1. Y en N+ te decimos qué piden para hacer el registro y las fechas clave del proceso.

Se trata de una de las 15 becas para las que la Máxima Casa de Estudios abrió registro en octubre, que consiste en un apoyo económico de 3,600 pesos destinados a contribuir en asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa.

¿Qué piden para registrarse a la Beca Manuela Garín Pinillos Manutención UNAM? Requisitos

La Universidad Nacional Autónoma de México llamó a los estudiantes de nivel licenciatura inscritos en el semestre o año vigente, a inscribirse a este apoyo de acuerdo con el calendario de cada plantel para sistema escolarizado, abierto o a distancia.

Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Provenir de un hogar con ingreso mensual menor o igual a cuatro salarios mínimos mensuales (Zona de Salario Mínimo General), vigente al momento de la solicitud.

Tener un promedio general mínimo de 7.0 (excepto en el primer ingreso o semestre/año de inducción).

Contar con una cuenta de correo electrónico vigente y número de teléfono para localización del aspirante.

No tener otra beca o beneficio económico o en especie otorgado por la UNAM o por algún organismo público o del Gobierno Federal, al hacer la solicitud.

No estar sancionado, de acuerdo con la Legislación Universitaria.

Postularse como aspirante en el portal de Espacio UNAM.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de asignación y selección de beneficiarios se fundamentará en la información académica proporcionada por la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).

La UNAM indicó que en caso de que los recursos disponibles sean insuficientes, se priorizará a los siguientes grupos:

Mujer indígena o afromexicana, por auto adscripción.

Varón indígena o afroamericano, por auto descripción.

Madre soltera, padre soltero o personas embarazadas solteras.

Persona con Discapacidad (excluidas personas con limitaciones visuales que pueden corregirse con el uso de lentes).

Mayor vulnerabilidad económica de acuerdo con el ingreso registrado por la persona aspirante.

¿Cuánto da la Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM?

La Beca Manuela Garín Pinillos de Manutención UNAM da a los beneficiarios un apoyo de 3,600 pesos, correspondientes al semestre 2017-1, que será entregado en una sola exhibición.

Para recibir este beneficio económico, el alumno debe cumplir en tiempo y forma con el procedimiento señalado para la aplicación del pago.

Fechas clave del registro para semestre 2027-1