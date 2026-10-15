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Gianni Infantino Pide Disculpas por Polémico Plan para Privatizar el Mundial

Federaciones de la UEFA muy críticas con la gestión del presidente de la FIFA, como Inglaterra y Alemania, mantuvieron su postura en contra y rechazaron la continuidad de este en la presidencia

El presidente de la FIFA, Gianni InfantinoEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters | Archivo

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Infantino retira el plan de privatización del Mundial tras críticas. Europa se opone, África lo apoya. ¿Podrá mantener su liderazgo en la FIFA?

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