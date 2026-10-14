Betis vs Porto: ¿Cómo le fue a Fidalgo y Santi en Duelo de Mexicanos en Champions?

En duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Champion League 2026, el Real Betis recibió al Porto en el Estadio La Cartuja. Los béticos buscaban su segunda victoria y los lusos sus primeros tres puntos.

Además, el partido Real Betis vs Porto tenía un ingrediente extra que le ponía más sabor: la inclusión de los mexicanos Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez en la lista de convocados. Así que cabía la posibilidad de que se enfrentaran en el terreno de juego.

Las acciones del partido estuvieron parejas desde el arranque. Ambas escuadras se mostraron más preocupadas por mantener el equilibrio que por arriesgar al ataque, así que la primera parte acabó sin anotaciones.

Tanto Fidalgo en los locales como Santi en los visitantes empezaron el partido en la banca. En el caso de Álvaro, es algo normal porque el entrenador Manuel Pellegrini ha reiterado que el mexicano-español tiene mucha competencia y que antes de él están Marc Roca, Isco, Nelson Deossa, Giovanni Lo Celso y Dani Ceballos.

Por lo que respecta a Santiago Gimenez, hay que mencionar que si bien tiene más minutos en el Porto el estratega Francisco Fariolli suele utilizarlo de relevo en las segundas partes.

El Betis arrancó mejor la parte complementaria y Abde Ezzalzouli puso el 1-0 a los 47 minutos, para hacer estallar a la afición local. Pero los portugueses reaccionaron con coraje, en lugar de deprimirse.

Los Dragones le dieron la vuelta a la pizarra luego de que Gabri Veiga empató 1-1 a los 54’. porque al minuto 61 fue Samu Aghehowa quien mandó a las redes el 2-1. Para entonces, la visita era ligeramente mejor.

El estratega Pellegrini hizo ajustes tácticos, pero no echó mano de Fidalgo. Mandó al terreno de juego a Dani Ceballos y a “Cucho” Hernández. Y le funcionó porque este último consiguió el 2-2 a los diez minutos de haber pisado la cancha.

Luego, al 84’, el silbante marcó una pena máxima a favor de los béticos, que Isco cobró muy bien para sellar la voltereta. El 3-2 hizo justicia al entusiasmo de los locales.

Más adelante el estratega visitante hizo cambios y le dio oportunidad al mexicano Santi Gimenez a partir del minuto 86 para que buscara el tanto del empate en la recta final. Sólo que el delantero tricolor no tuvo muchas opciones en el área enemiga.

Lamentablemente Álvaro Fidalgo se quedó en la banca y no se pudo concretar el duelo de mexicanos ni siquiera en los minutos finales. Con la victoria, su equipo llegó a 6 unidades y se colocó en el sitio 9 de la tabla.

Los Dragones portugueses sumaron su segunda derrota al hilo en la Champions, así que siguen en la parte baja de la clasificación, concretamente en el escalón 30.

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Con información de N+