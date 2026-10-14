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Betis vs Porto: ¿Cómo le fue a Fidalgo y Santi en Duelo de Mexicanos en Champions?

El duelo entre el equipo español y el portugués generó expectativas por la presencia de dos seleccionados de México en la convocatoria. Esto es lo que pasó

Santi Gimenez vio acción en el duelo de su equipo, el Porto, ante el Real BetisSanti Gimenez vio acción en el duelo de su equipo, el Porto, ante el Real Betis. Foto: Reuters

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