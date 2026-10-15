Salud

Día Nacional del Amaranto: El Alimento Estratégico que Ayuda a Reducir el Colesterol

Este producto milenario tiene gran valor alimenticio y diversas propiedades medicinales

En Xochimilco y Tláhuac se cosechan decenas de toneladas de amaranto, el cual es utilizado para hacer alimentos como las barras de amaranto. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEn Xochimilco y Tláhuac se cosechan decenas de toneladas de amaranto, el cual es utilizado para hacer alimentos como las barras de amaranto. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+