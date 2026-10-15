Día Nacional del Amaranto: El Alimento Estratégico que Ayuda a Reducir el Colesterol

¿Sabías que en 1985 el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela implementó el amaranto en misiones espaciales por su alto valor nutricional y su ligereza? Este producto ancestral es considerado uno de los cultivos más prometedores a nivel mundial no solo por su versatilidad, sino también por su resistencia y valor alimenticio.

Por ello, en el marco del Día Nacional de Amaranto, que se celebra ese 15 de octubre en México, te contamos sobre sus propiedades nutricionales, entre las que destacan su aporte para reducir el colesterol.

El amaranto es una planta herbácea originaria de Mesoamérica que se cultiva desde hace más de 4 mil años, recordó Universum, el museo de las ciencias de la UNAM.

Se trata de un producto alto en proteína que contiene entre 13 y 19% de buena calidad y alta biodisponibilidad. Esta última es la capacidad del cuerpo de absorber mejor los nutrientes de los alimentos.

Además, tiene contiene vitaminas A, B, C, B1, B2, B3, ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, fósforo y zinc.

Propiedades medicinales

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el amaranto destaca por su alto contenido de proteínas. Supera al maíz y al arroz y hasta ofrece 80% más de proteínas que el trigo.

Es una excelente fuente de aminoácidos esenciales como la lisina, además de vitaminas y minerales que lo convierten en un alimento ideal para combatir la desnutrición, especialmente en comunidades rurales, señaló la dependencia.

“Una de sus mayores ventajas es que no contiene gluten, lo que lo hace apto para personas con celiaquía. Además, su consumo regular puede ayudar a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares”.

La magia de sus hojas tiernas

El amaranto se puede consumir en preparaciones dulces o saladas. Su semilla se usa para harinas o las tradicionales alegrías, pero también se consumen sus hojas tiernas, conocidas como quintoniles o quelites, la cuales aportan más hierro y vitaminas que las espinacas.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante la digestión de las proteínas se liberan péptidos, los cuales le confieren al amaranto propiedades nutraceúticas que sirven de prevención de ciertas enfermedades como la diabetes y para la regulación de la presión arterial.

SPB