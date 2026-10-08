Salud

Propiedades que No Conocías de la Mandarina: Así Ayuda a Curar Heridas Más Rápido

Conoce aquí todos los beneficios a la salud que tiene esta fruta, muy preciada también por su sabor y jugosidad

La mandarina se cosecha de octubre a diciembre y es muy famosa por su alto contenido en vitamina C. Foto: Facebook Sader JaliscoLa mandarina se cosecha de octubre a diciembre y es muy famosa por su alto contenido en vitamina C. Foto: Facebook Sader Jalisco

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