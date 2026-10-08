Propiedades que No Conocías de la Mandarina: Así Ayuda a Curar Heridas Más Rápido
Conoce aquí todos los beneficios a la salud que tiene esta fruta, muy preciada también por su sabor y jugosidad
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Llegó la temporada de mandarinas, una fruta muy preciada por su sabor y jugosidad pero también por sus múltiples beneficios para la salud.
Este producto se cosecha de octubre a diciembre y es muy famoso por su alto contenido en vitamina C, que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y ayuda a combatir los resfriados en temporada invernal.
¿Pero sabías que también tiene propiedades que ayudan a curar heridas mucho más rápido? Aquí te contamos sobre sus grandes beneficios y aportes contra enfermedades.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el aceite de mandarina es reconocido por sus propiedades regenerativas; es decir, promueve el crecimiento de nuevas células y tejidos y eso favorece una curación más rápida de heridas.
Asimismo, tiene propiedades antimicrobianas que impiden que las lesiones se infecten y evitan los virus, hongos e infecciones bacterianas.
La mandarina además ayuda a la piel porque su pulpa contiene un antioxidante conocido como betacaroteno, y porque tiene vitaminas B1, B2, B6 y flavonoides.
Así sus propiedades se extienden aún más; según información de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, las membranas y los hilos blancos de los gajos concentran fibra y hesperidina, un flavonoide con actividad antiinflamatoria y analgésica.
Consumir mandarina “protege contra problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes y varios tipos de cáncer”.
También contribuye a combatir el colesterol, estreñimiento, presión arterial, deshidratación, obesidad y estrés.
Datos de la Sader revelan que esta fruta produce sinefrina, que frena la producción de colesterol, y que su consumo baja el nivel de insulina, por lo que el azúcar no se almacena ni convierte en grasas, se transforma en energía que lleva a la pérdida de peso.
De igual manera, es una fuente importante de ácido fólico, nutriente crucial en el embarazo que favorece el desarrollo adecuado del feto.
Además de sus grandes propiedades medicinales, la mandarina también es altamente valorada en la gastronomía.
Se utilizan sus gajos, cáscara, jugo y hojas, lo que la convierte en un ingrediente versátil.
La cáscara, por ejemplo, se usa para saborizar gelatinas, caramelos, gomas de mascar, panes, bebidas carbonatadas y licores.
También se emplea en la elaboración de aceites con los que se sazonan las ensaladas, carnes, pescados y mariscos.
SPB