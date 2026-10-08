Propiedades que No Conocías de la Mandarina: Así Ayuda a Curar Heridas Más Rápido

Llegó la temporada de mandarinas, una fruta muy preciada por su sabor y jugosidad pero también por sus múltiples beneficios para la salud.

Este producto se cosecha de octubre a diciembre y es muy famoso por su alto contenido en vitamina C, que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y ayuda a combatir los resfriados en temporada invernal.

¿Pero sabías que también tiene propiedades que ayudan a curar heridas mucho más rápido? Aquí te contamos sobre sus grandes beneficios y aportes contra enfermedades.

Útil para el crecimiento de nuevas células

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el aceite de mandarina es reconocido por sus propiedades regenerativas; es decir, promueve el crecimiento de nuevas células y tejidos y eso favorece una curación más rápida de heridas.

Asimismo, tiene propiedades antimicrobianas que impiden que las lesiones se infecten y evitan los virus, hongos e infecciones bacterianas.

La mandarina además ayuda a la piel porque su pulpa contiene un antioxidante conocido como betacaroteno, y porque tiene vitaminas B1, B2, B6 y flavonoides.

Así sus propiedades se extienden aún más; según información de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, las membranas y los hilos blancos de los gajos concentran fibra y hesperidina, un flavonoide con actividad antiinflamatoria y analgésica.

Así actúa contra enfermedades

Consumir mandarina “protege contra problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes y varios tipos de cáncer”.

También contribuye a combatir el colesterol, estreñimiento, presión arterial, deshidratación, obesidad y estrés.

Datos de la Sader revelan que esta fruta produce sinefrina, que frena la producción de colesterol, y que su consumo baja el nivel de insulina, por lo que el azúcar no se almacena ni convierte en grasas, se transforma en energía que lleva a la pérdida de peso.

De igual manera, es una fuente importante de ácido fólico, nutriente crucial en el embarazo que favorece el desarrollo adecuado del feto.

Fruta versátil e ingrediente ideal de la gastronomía

Además de sus grandes propiedades medicinales, la mandarina también es altamente valorada en la gastronomía.

Se utilizan sus gajos, cáscara, jugo y hojas, lo que la convierte en un ingrediente versátil.

La cáscara, por ejemplo, se usa para saborizar gelatinas, caramelos, gomas de mascar, panes, bebidas carbonatadas y licores.

También se emplea en la elaboración de aceites con los que se sazonan las ensaladas, carnes, pescados y mariscos.

SPB