Salud

Lo que Puede Causar Cáncer de Mama: Mitos y Realidades sobre Dolor, Secreciones y Más

Reconocer cambios en los senos y realizar estudios de detección de acuerdo con la edad y los antecedentes personales puede favorecer un diagnóstico oportuno de la enfermedad

Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSSUna mujer en consulta en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS. Foto: Cuartoscuro

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