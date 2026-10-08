Salud

Taylor Farms Suspenderá Cosecha de Lechuga en México durante Lluvias por Ciclosporiasis

La medida llega tras el reciente brote de diarrea explosiva que afectó a miles de personas

Campo de lechugas. Foto: ReutersCampo de lechugas. Foto: Reuters

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