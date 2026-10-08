Taylor Farms Suspenderá Cosecha de Lechuga en México durante Lluvias por Ciclosporiasis

Taylor Farms suspenderá indefinidamente la recolección y el procesamiento de lechuga iceberg procedente del centro de México destinada a la venta en Estados Unidos o Canadá durante la temporada de ciclosporiasis, tras un reciente brote de diarrea explosiva que afectó a miles de personas.

El proveedor de productos frescos dijo que dejaría de comercializar lechuga iceberg de la región durante el periodo identificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos como la temporada de ciclosporiasis, que coincide con la época de lluvias en el centro de México.

La temporada de ciclosporiasis en Estados Unidos se extiende del primero de mayo al 31 de agosto, según la página web de los CDC.

El brote de julio provocó que miles de personas enfermaran en todo Estados Unidos y alteró el funcionamiento de restaurantes, entre ellos los de Taco Bell, de Yum Brands YUM.N, que usaban la lechuga retirada del mercado.

La contaminación provocó una de las mayores retiradas de productos alimenticios de los últimos años y reavivó el escrutinio de los controles de seguridad alimentaria de los productos agrícolas importados.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora. Las personas pueden infectarse tras ingerir alimentos o agua contaminados, y los síntomas pueden incluir diarrea, calambres estomacales, náuseas y fatiga.

AMP