Medio Ambiente

Lluvias Elevan Almacenamiento de Presas y Mejoran Abasto de Agua en Tamaulipas

Conagua prevé que los escurrimientos seguirán estabilizando la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agrícolas

Lluvias Elevan Almacenamiento de Presas y Mejoran Abasto de Agua en TamaulipasLluvias Elevan Almacenamiento de Presas y Mejoran Abasto de Agua en Tamaulipas. Foto: N+

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Las presas La Amistad y Falcón en Tamaulipas reciben más de 172 millones de m³ de agua, reduciendo la sequía y asegurando agua potable. Conagua espera que continúe la mejora.

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