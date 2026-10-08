Lluvias Elevan Almacenamiento de Presas y Mejoran Abasto de Agua en Tamaulipas

Lluvias recientes en Tamaulipas continúan elevando los niveles de almacenamiento en presas de las zonas centro, sur y norte del estado.

La Conagua informó que las precipitaciones en la frontera y el sur de Texas generaron importantes aportaciones de agua a los embalses internacionales.

Las presas La Amistad y Falcón recibieron en conjunto más de 172 millones de metros cúbicos de agua.

La Amistad aumentó su almacenamiento de 23.9% a 26.1% de su capacidad.

La presa Falcón registró un incremento de 12% a 20% de llenado.

Los nuevos escurrimientos ayudan a reducir los efectos de la sequía y garantizan el abasto de agua potable para los dos Laredos y municipios fronterizos.

Los caudales en Xicoténcatl, González y El Mante continúan favoreciendo la recuperación de cuerpos de agua y presas.

La presa Vicente Guerrero supera el 61% de almacenamiento, mientras que la Ramiro Caballero se mantiene arriba del 90%.

La presa Emilio Portes Gil y el sistema lagunario de Tampico, Madero y Altamira alcanzaron niveles óptimos de llenado.

En algunos municipios de la zona centro, las corrientes de agua rebasaron puentes y carreteras, provocando cierres parciales temporales que fueron normalizados al día siguiente.

Conagua prevé que los escurrimientos seguirán estabilizando la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agrícolas.