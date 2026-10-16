HR Ratings Recorta la Calificación Soberana de México y Revisa la de Pemex

HR Ratings ajustó a la baja la calificación soberana de largo plazo de México a BBB desde BBB+, con perspectiva estable, y ratificó la de corto plazo en HR3. Como consecuencia, revisó la calificación global de largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a HR BBB (G), también con perspectiva estable.

En escala nacional, la agencia ratificó la calificación de largo plazo de Pemex en HR AAA, con perspectiva estable, así como sus calificaciones de corto plazo. La revisión de la nota global se basa en la acción sobre la calificación soberana.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

HR Ratings destacó los esfuerzos de consolidación fiscal, el fortalecimiento de los ingresos públicos y la recuperación de la actividad económica. Reconoció los avances para fortalecer la recaudación y reducir el déficit respecto de los niveles de 2024, así como el dinamismo exportador, la moderación de la inflación y la solidez de las cuentas externas.

Según Hacienda, en 2025 se realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1990. El Paquete Económico 2027, presentado al Congreso, incluye medidas para incrementar la recaudación, mejorar la eficiencia tributaria, fortalecer la fiscalización y modernizar las aduanas.

HR Ratings reconoció avances de Pemex en su posición financiera y operativa: reducción de la deuda financiera, recuperación de ingresos y flujo operativo, y mejor perfil de vencimientos y condiciones de liquidez frente a su revisión anterior, resultado de las operaciones de refinanciamiento.

La calificadora también destacó la recuperación de la actividad operativa durante 2026, con mayor producción de líquidos y una tasa de restitución de reservas superior a 100%.

Pemex y Hacienda sostienen que su estrategia buscará avanzar gradualmente hacia una mayor autosuficiencia financiera y menores necesidades de apoyo presupuestario del Gobierno Federal.

AMP