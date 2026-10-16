Economía

HR Ratings Recorta la Calificación Soberana de México y Revisa la de Pemex

México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, destaca Hacienda

Billetes mexicanos de diferente denominación. Foto: N+Billetes mexicanos de diferente denominación. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+