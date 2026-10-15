Fechas de Entrega de la Despensa Humanista en Octubre 2026: ¿Qué Letras Reciben Apoyo por Día?
La entrega se hará en el gimnasio municipal Benito Juárez, en un horario de 09:00 a 11:00 horas; es importante que acudas el día que te corresponde según el Calendario de Entrega.
El Gobierno de Cuautitlán en el Estado de México está por iniciar un nuevo periodo de entrega de este apoyo alimentario a familias de prioridad. Foto: Facebook Juanita Carillo, alcaldesa del municipio.
Hombres y mujeres de 18 a 64 años que hicieron su registro al programa Despensa Humanista en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México, recibirán en octubre de 2026 este apoyo bienestar. En N+ te compartimos el calendario de fechas de entrega para cada una de las letras.
La Despensa Humanista se entregará en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario. Toma en cuenta que se da sólo un paquete de alimentos por núcleo familiar.
El registro se realizó de manera presencial en las oficinas de la Coordinación de Bienestar, ubicadas en el Palacio Municipal de Cuautitlán, en tanto que la lista de beneficiarios se comunicó el pasado 14 de abril de 2026.
Fechas de Entrega de la Despensa Humanista en Octubre 2026
La semana del 19 al 23 de este mes iniciará la entrega de la Despensa para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2026.
Si estás inscrito al programa, a continuación te detallamos las letras qué deben acudir al Gimnasio Municipal Benito Juárez por su paquete de alimentos en un horario de 09:00 a 11:00 horas.
Lunes 26 de octubre 2026: Apellidos que inician con Letras A-D.
Martes 27 de octubre 2026: Apellidos que inician con Letras E-H.
Miércoles 28 de octubre 2026: Apellidos que inician con Letras I-M.
Jueves 29 de octubre 2026: Apellidos que inician con Letras N-R.
Viernes 30 de octubre 2026: Apellidos que inician con Letras S-Z.
El Gobierno municipal de Cuautitlán indicó que no habrá prórroga en la entrega del apoyo, por lo que es muy importante que acudas en la fecha antes indicada.
Requisitos para recoger la Despensa Humanista en Octubre 2026
Entre los documentos que debes presentar al momento de obtener tu apoyo bienestar está la credencial para votar (INE) vigente y una copia de ésta ampliada al 200%.
En cualquier papelería o centro de copiado puedes pedir la ampliación e impresión de tu INE al 200%.
¿Cuántas veces puedo recibir la Despensa Humanista en 2026?
De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, para 2026 se entregan 3,000 Despensas de forma bimestral a familias en situación de vulnerabilidad que residen en el municipio mexiquense.
Es decir que los hombres y mujeres de 18 a 64 años que se hayan inscrito al programa bienestar podrán acceder a un total de 5 entregas del paquete de alimentos al año.