Programas sociales

Fechas de Entrega de la Despensa Humanista en Octubre 2026: ¿Qué Letras Reciben Apoyo por Día?

La entrega se hará en el gimnasio municipal Benito Juárez, en un horario de 09:00 a 11:00 horas; es importante que acudas el día que te corresponde según el Calendario de Entrega.

Caja de programa social Despensa Humanista que se entrega en Cuautitlán.El Gobierno de Cuautitlán en el Estado de México está por iniciar un nuevo periodo de entrega de este apoyo alimentario a familias de prioridad. Foto: Facebook Juanita Carillo, alcaldesa del municipio.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Calendario de Entrega Despensa Humanista Cuautitlán Octubre 2026: Letras que Reciben Apoyo Bienestar por Día | N+