Fechas de Entrega de la Despensa Humanista en Octubre 2026: ¿Qué Letras Reciben Apoyo por Día?

Hombres y mujeres de 18 a 64 años que hicieron su registro al programa Despensa Humanista en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México, recibirán en octubre de 2026 este apoyo bienestar. En N+ te compartimos el calendario de fechas de entrega para cada una de las letras.

La Despensa Humanista se entregará en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario. Toma en cuenta que se da sólo un paquete de alimentos por núcleo familiar.

El registro se realizó de manera presencial en las oficinas de la Coordinación de Bienestar, ubicadas en el Palacio Municipal de Cuautitlán, en tanto que la lista de beneficiarios se comunicó el pasado 14 de abril de 2026.