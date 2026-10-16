Sociedad

Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha Nacional y Cierre de la México-Pachuca

Sindicato instala mesa de trabajo con el instituto para elaborar una nueva propuesta salarial

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Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha Nacional el Próximo Miércoles 21 de Octubre | N+