Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha Nacional y Cierre de la México-Pachuca

Después de que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) votaron en la consulta sobre el convenio de revisión salarial, y decidieran no aprobar la propuesta, esta tarde las autoridades del Instituto, encabezadas por su director, Zoé Robledo, instalaron una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo.

En la mesa de diálogo participan Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, y la administración del Seguro Social. De forma paralela, un grupo de trabajadores del IMSS anunció que realizarán una nueva marcha a nivel nacional el próximo 21 de octubre.

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"Será la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional", dio a conocer Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento.

Se prevé que en próximos días se brinden más detalles acerca de la movilización.

Previamente Zoé Robledo, director del IMSS, informó en un video difundido en redes sociales que las conversaciones con el Sindicato son por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para buscar alternativas que permitan mejorar la oferta rechazada.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo, quien precisó que las negociaciones también buscarán mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

La decisión ocurre después de que la mayoría de los participantes en la consulta sindical celebrada el miércoles rechazara la propuesta de incremento salarial del 6.8%, que contemplaba un 2.9% directo al salario y un 3.9% en prestaciones laborales.

Robledo aseguró que el instituto respetará la decisión de sus trabajadores y destacó el carácter democrático de la consulta.

Antes, Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, reconoció el rechazo mayoritario y anunció que solicitaría reabrir las negociaciones con las autoridades del instituto.

La decisión ocurre en medio de una serie de manifestaciones de trabajadores y jubilados del IMSS, quienes denuncian falta de personal, desabasto de medicamentos e insumos médicos y condiciones laborales deficientes.

Sectores disidentes del sindicato demandan un incremento salarial de al menos el 10 % y amagan con nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país si no alcanzan un acuerdo.

El conflicto también incluye demandas para revisar el sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Mientras avanzan las negociaciones, Robledo aseguró que la atención médica del IMSS continúa con normalidad en todo el país, pese a las manifestaciones de los últimos días.

Al respecto un grupo de trabajadores del IMSS dieron a conocer que este viernes 16 de octubre seguirán con protestas que generarían cortes a la circulación en la autopista México-Pachuca.

"Mañana se va a cerrar la México-Pachuca, para que vean que no estamos jugando. Si no queda claro democráticamente que ya arrasamos vamos a seguir con las movilizaciones en las calles", adelantó Rafael Soto Cruz, vocero del movimiento.

HVI